Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он сообщил основную цель этого "вброса" врага.
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"Это однозначно ФСБшная тема, это работает ИПСО, психологическая спецоперация", – сказал военный.
Цель этой ИПСО
Данные, которые якобы слили в сеть, и так в общем есть в открытых источниках, заметил полковник. К примеру, информация о подготовке 10 украинских бригад к выполнению наступательных действий.
По цифрам было расписано точно, ведь это обычные расчеты. Одной бригаде передается 30 машин, так что 10 бригад – 300 машин.
Но главная задача – именно "слив" в информационное поле, показать не соответствующие цифры украинских и российских потерь. Это основное, что хотели продвинуть в информационное поле, а все остальное просто обертка всех цифр, которые и так есть в информационном поле,
– резюмировал Свитан.
Что известно про фейк о "сливе" украинского контрнаступления
- 7 апреля в СМИ появилась информация о якобы "утечке документов по украинскому контрнаступлению". Речь идет о засекреченных военных документах, в которых был подробно изложен план США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- На самом деле в документах нет информации о конкретных планах по боевым действиям, не указана дата и место начала контрнаступления. Там есть информация о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал это деградацией российской разведки. На самом деле, они не владеют информацией, а лишь пытаются влиять психологически.