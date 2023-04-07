Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він повідомив основну ціль цього "вкиду" ворога.
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"Це однозначно ФСБшна тема, це працює ІПСО, психологічна спецоперація", – сказав військовий.
Мета цього ІПСО
Дані, які нібито злили в мережу, і так загалом є у відкритих джерелах, зауважив полковник. Наприклад, інформація про підготовку 10 українських бригад до виконання наступальних дій.
По цифрах було розписано також точно, адже це звичайні розрахунки. Одній бригаді передається 30 машин, отже 10 бригад – 300 машин.
Але головне завдання – саме "злив" в інформаційне поле, показати не відповідні цифри українських та російських втрат. Це основне, що хотіли просунути в інформаційне поле, а все інше – просто обгортка всіх цифр, які і так є в інформаційному полі,
– резюмував Світан.
Що відомо про фейк щодо "зливу" про український контрнаступ
- 7 квітня в ЗМУ з'явилася інформація про нібито "витік документів щодо українського контрнаступу". Мовиться про засекречені військові документи, в яких було детально викладено план США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Насправді документи не мають інформації про конкретні плани щодо бойових дій, не вказана дата та місце початку контрнаступу. Там є інформація про потреби української армії станом на 1 березня.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав це деградацією російської розвідки. Насправді вони не володіють інформацією, а лише намагаються впливати психологічно.