Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він повідомив основну ціль цього "вкиду" ворога.

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"Це однозначно ФСБшна тема, це працює ІПСО, психологічна спецоперація", – сказав військовий.

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Мета цього ІПСО

Дані, які нібито злили в мережу, і так загалом є у відкритих джерелах, зауважив полковник. Наприклад, інформація про підготовку 10 українських бригад до виконання наступальних дій.

По цифрах було розписано також точно, адже це звичайні розрахунки. Одній бригаді передається 30 машин, отже 10 бригад – 300 машин.

Але головне завдання – саме "злив" в інформаційне поле, показати не відповідні цифри українських та російських втрат. Це основне, що хотіли просунути в інформаційне поле, а все інше – просто обгортка всіх цифр, які і так є в інформаційному полі,

– резюмував Світан.

Як не піддатися впливу ворожого ІПСО / Інфографіка 24 Каналу