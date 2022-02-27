Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник мирового банка по кибербезопасности Михаил Кольцов. По его словам, эта информация может быть полезна для Украины, когда россияне сдаются в плен и их можно проверить.

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"Кроме этого можно идентифицировать возможных будущих участников военных действий, которые будут пытаться пересечь границу Украины", – сказал он.

По его словам, слив этой базы – это только первый маленький шаг IТ-сообщества в том, чтобы остановить эту агрессию.

В сообщении Anonymous говорится, что слив этой базы – это только первый шаг. Сразу как они ее слили, они заблокировали сайты Роскомнадзора, Думы, президента,

– добавил Кольцов.

Михаил Кольцов о сливе базы данных минобороны России: смотрите видео