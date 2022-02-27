Про це в ефірі 24 каналу розповів радник світового банку з кібербезпеки Михайло Кольцов. За його словами, ця інформація може бути корисною для України, коли росіяни здаються в полон і їх можна перевірити.

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"Окрім цього, можна ідентифікувати можливих майбутніх учасників військових дій, які намагатимуться перетнути кордон України", – сказав він.

За його словами, злив цієї бази – це лише перший маленький крок ІТ-спільноти в тому, щоб зупинити цю агресію.

В повідомленні Anonymous мовиться про те, що злив цієї бази – це лише перший крок. Одразу як вони її злили, вони заблокували сайти Роскомнадзору, Думи, президента,

– додав Кольцов.

Михайло Кольцов про злив бази даних міноборони Росії: дивіться відео