Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По их данным, на Слобожанском направлении россияне изо всех сил пытаются удержать оккупированные села и города.

К теме Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли

В отдельных районах враг пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Однако у них ничего не вышло.

В настоящее время продолжаются боевые действия в районах сел Тернова и Борщева в Харьковской области. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

Какая ситуация в Харьковской области: последние новости

В утренней сводке 19 мая Генштаб ВСУ отмечал, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции. Ведь 18 мая украинские защитники освободили еще одно село в области.

Еще 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям в направлениях Харькова и Изюма.

Подразделения ВСУ после начала контрнаступления освободили от российских оккупантов уже 23 населенных пункта на харьковском направлении. Однако враг пытается сдержать наступление украинских войск.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что украинские ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область и уже на пути к границе с Россией.

Враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательной группы. А 17 мая российские военные в очередной раз обстреляли город Мерефа Харьковской области. Повреждения получили 30 домов местных жителей и ряд автомобилей.

Тем временем в Харьков и на деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что это еще не совсем безопасно.

Даже в сам Харьков враг активно запускает снаряды. Ночью 18 мая снаряды попадали в Киевском районе, а днем еще раз обстреляли Салтовку и Пятихатки. Пострадали 3 человека.

Видео по теме – ВСУ "поздравили" оккупантов с Днем вышиванки снарядами с орнаментом