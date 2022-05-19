Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. По их данным, на Слобожанском направлении россияне изо всех сил пытаются удержать оккупированные села и города.
К теме Возле Северодонецка россияне пошли на штурм, понесли потери и отошли
В отдельных районах враг пытался проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Однако у них ничего не вышло.
В настоящее время продолжаются боевые действия в районах сел Тернова и Борщева в Харьковской области. Враг ведет усиленную воздушную разведку.
Какая ситуация в Харьковской области: последние новости
- В утренней сводке 19 мая Генштаб ВСУ отмечал, что на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции. Ведь 18 мая украинские защитники освободили еще одно село в области.
- Еще 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям в направлениях Харькова и Изюма.
- Подразделения ВСУ после начала контрнаступления освободили от российских оккупантов уже 23 населенных пункта на харьковском направлении. Однако враг пытается сдержать наступление украинских войск.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что украинские ВСУ почти полностью освободили Харьковскую область и уже на пути к границе с Россией.
- Враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательной группы. А 17 мая российские военные в очередной раз обстреляли город Мерефа Харьковской области. Повреждения получили 30 домов местных жителей и ряд автомобилей.
- Тем временем в Харьков и на деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что это еще не совсем безопасно.
- Даже в сам Харьков враг активно запускает снаряды. Ночью 18 мая снаряды попадали в Киевском районе, а днем еще раз обстреляли Салтовку и Пятихатки. Пострадали 3 человека.