Танкер Elijah под флагом Панамы сообщил о неисправности у берегов турецкого острова Гекчеада в Эгейском море. Танкер курсировал из Испании в Россию.
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Его отбуксировали
О возникшей на судне неисправности были также сообщены капитаны других кораблей в районе. После того, как неисправность обнаружили, танкер получил помощь.
185-метровый танкер под названием Elijah, у которого возникла неисправность двигателя у побережья Гекчеада во время плавания из Испании в Россию, был отбуксирован нашим буксиром и безопасно поставлен на якорь в Бозджааде.
– говорится в сообщении.
Неизвестно, перевозил ли танкер какой-нибудь груз.
В Керчи столкнулись три судна
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