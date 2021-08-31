По последним данным, наиболее серьезные травмы получила альпинистка из Украины. Ее на вертолете госпитализировали в больницу.

Важно Лавина на Казбеке: что известно о пострадавших украинцах и их состоянии

В каком состоянии пострадавшие

Украинских альпинистов эвакуировали в город Степанцминда. Врачи диагностировали у женщины перелом руки и испуг. Состояние остальных двух альпинистов удовлетворительное.

Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину,

– сообщили в посольстве.

Консулы заверили, что обеспечат наших граждан необходимой консульской поддержкой.

Что известно о сходе лавины на Казбеке

На горе Казбек со стороны Грузии 31 августа сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов. Ее размер был очень велик: 200 на 300 метров.

Инцидент произошел на высоте 4 700 метров. В снежную ловушку попали 3 украинцев. Их эвакуировали на вертолете.

Спасатели продолжают операцию поиска, чтобы убедиться, что под снежным покровом больше никого нет.

Спасательная операция на Казбеке / Фото Bezpiechny Kazbek