За останніми даними, найбільш серйозні травми отримала альпіністка з України. Її гелікоптером госпіталізували до лікарні.

Важливо Лавина на Казбеці: що відомо про постраждалих українців та їхній стан

В якому стані постраждалі

Українських альпіністів евакуювали до міста Степанцмінда. Лікарі діагностували у жінки перелом руки та переляк. Стан інших двох альпіністів задовільний.

Усі громадяни нині перебувають у безпечному місці. Постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України,

– повідомили у посольстві.

Консули запевнили, що забезпечать наших громадян необхідною консульською підтримкою.

Що відомо про сходження лавини на Казбеці

На горі Казбек зі сторони Грузії 31 серпня зійшла лавина, яка накрила групу альпіністів. Її розмір був дуже великий: 200 на 300 метрів.

Інцидент стався на висоті 4 700 метрів. У снігову пастку потрапили 3 українців. Їх евакуювали гелікоптером.

Рятувальники продовжують операцію пошуку, аби впевнитись, що під сніговим покривом більше нікого нема.

Рятувальна операція на Казбеці / Фото Bezpiechny Kazbek