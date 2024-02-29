Камеры видеонаблюдения в форте Амер в Джайпуре 13 февраля зафиксировали этот момент. На нем самка слона своим хоботом хватает женщину и энергично ее раскачивает. После этого она бросает ее на землю и ломает россиянке ногу.

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Это не первый случай

Как отмечает группа защиты животных PETA, два человека получили ранения в результате встречи со слоном. Причем это тот самый слон, которого на популярном туристическом объекте заставляют катать туристов. В октябре 2022 года он серьезно ранил мужчину-владельца магазина.

В издании отмечают, что слоны редко выходят из-под контроля. В то же время правозащитники говорят, что животные могут стать более агрессивными и даже убить людей. Это может произойти при условии, что им угрожают или с ними плохо обращаются.

Слона, который ранил россиянку, на работе называют "Номер 86". Он в красной накидке, как и остальные его четвероногие коллеги. На видео можно увидеть, как животное подхватывает путешественницу своим хоботом и раскачивает. Когда слон отпускает россиянку, она летит, а со спины животного падает еще один человек.

После этого слон поспешно разворачивается и бежит прочь. Свидетели же бросились на помощь двум людям, которые лежали в результате инцидента.

Гури бросила о землю россиянку и сломала ей ногу: смотрите видео

Что говорят активисты

В PETA призывают перевезти Гури в заповедник. Там животное сможет "начать выздоравливать от психической травмы, полученной на протяжении всей жизни в рабстве".

Как отмечают активисты, для животных, с которыми плохо обращаются, такое поведение типично. Поэтому они призывают туристов как можно дальше держаться от бизнесов, которые эксплуатируют животных ради развлечений путешественников.

Известно, что слоны, которые провели годы в цепях, подвергались издевательствам и угрозам оружием, могут свирепствовать, бросаться в атаку от страха и разочарования,

– сказала старший вице-президент PETA по международным связям Пурва Йошипура.

К сожалению, несмотря на известную опасность, Гури продолжают эксплуатировать, чтобы катать туристов в форте Амер. Активисты отмечают, что власть должна опомниться и отправить животное в заповедник, а также заменить слонов на электромобили.

Между тем туристы должны голосовать своими кошельками и не поддерживать это злоупотребление,

– отмечают в PETA.

Заметим, что ранее PETA в Индии обращала внимание на то, что слонов, у которых положительный тест на туберкулез, продолжают использовать в туристических целях.