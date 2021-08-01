Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. В Баку обеспокоены предвзятыми и оскорбительными словами депутата Госдумы России в программе "Выводы с Жириновским".

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Заявлением Жириновского назвали провокационным

Поведение человека, который представлен в Госдуме России, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы,

– сказали в МИД Азербайджана.

Жириновский оскорбительно высказался об Ильхаме Алиеве

Скандального политика спросили о конфликте Армении и Азербайджана и российских миротворцах. На что Жириновский ответил, что надо вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза.

Южный Кавказ – это наша зона влияния. Мы туда не идем с войной, армяне просят, но чтобы не гибли российские солдаты, мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: ... у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже взглянуть косо!

– сказал Жириновский.

По словам политика, если Байден захочет, то он может "сбросить" Алиева за две недели. Мол, только Москва может спасти президента Азербайджана, как это сделали с Пашиняном – премьером Армении.

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Ранее политик призвал исключить Украину из ООН

Отметим, что Жириновский – известный украинофоб. Недавно он шокировал предложением исключить Украину из ООН. Причина, которую назвал лидер ЛДПР, – якобы "притеснения" русского языка и русскоязычных. Более того, он назвал украинские власти незаконными и виновными в сбитии самолета MH17 над Донбассом.

Обратите внимание! Украинская Генпрокуратура установила причастность российского руководства к финансированию террористов оккупированного Донбасса. Обвинительный акт вручили и защитникам Жириновского.