Слова для двоих: зачем использовать феминитивы

Финансистки, депутатки и историкини – общественные активисты предлагают называть женщин по профессиям. Считают, именно таким образом можно обратить внимание общества на неравенство женщин и мужчин одинаковых профессий.

В последнее время в украинском языке стало модно использовать феминитивы. То есть называть женщин за деятельностью в женской форме. Такую идею продвигают после недавней отмены перечня запрещенных для женщин профессий.

Активисты и активистки уверены, что феминитивы надо использовать везде и как можно чаще – от министерок до княгинь. Таким образом, женщины получат равные с мужчинами права в тех сферах, которые раньше считались мужскими. Сначала в языке, а затем и на практике.

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Феминитивы – способ подчеркнуть это равенство, а иногда и подчеркнуть, что на определенной должности тоже работают женщины. Ведь в Украине на одних и тех же должностях женщины получают почти на 20% меньше мужчин. По данным Госстата, наибольший разрыв в оплате, почти 40%, в искусстве и спорте, в сфере доставки и в финансовом секторе.

В государственном реестре в женском роде указаны лишь несколько профессий, однако и это занятия, которые считают исключительно женскими, – экономика, швея, машинистка, санитарка и кружевница.

Если необходимо, если есть женщины, которые работают в этой профессии, необходимо ли это подчеркнуть. Вот как, например, в спорте. Да, там мы имеем почти 100% реализацию, потому что есть лыжник и лыжница,

– отметила филологиня украинского языка Лариса Кислюк.

В европейских языках феминитивы не редкость. В частности, в польском и чешском женские формы существуют для всех названий профессий. Немцы так же добавляют окончание к мужским формам. А вот английский язык пошел другим путем. Здесь вообще избегают понятия рода.

Феминитивы подчеркивают равенство между мужчинами и женщинами​

Филологи утверждают: не стоит бояться использовать феминитивы. Для украинского языка это естественно, их использовали еще со времен Киевской Руси. Но и увлекаться ими не стоит. К сложным словам, вроде "экскурсовод", лепить дополнительные окончания просто не нужно. А вот президентки, лидерки, руководительницы и експертки звучат и формируются вполне естественно.

Работает закон языковой экономии. И там, где можно сэкономить, речь будет всегда экономить. Все должно быть разумно и без избытка, потому что эта избыточность в речи никогда не работает и не работала,

– считает Кислюк.

Пока феминитивы появляются в медиа и звучат в разговорах, в официальных документах и ​​научных трудах таких слов пока нет. В обществе к языковым нововведениям тоже относятся по-разному. Одни резко осуждают, другие уже и сами их используют.

Сами женщины тоже воспринимают такие языковые тенденции по-разному. Работницы технических профессий пока не считают такие слова нужными. А вот люди творческой и гуманитарной сферы сами их используют.

Как реагируют на использование феминитивив женщины – смотрите в сюжете.