Об этом пишут журналисты Politico. К тому же он раскритиковал международную поддержку Украины.

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"Славянское братство" или поддержка агрессора?

В своем видео Блаха прошелся по Красной площади Москвы, где назвал Россию "мудрой и прогрессивной" страной и извинился за "русофобию" на Западе.

Россия все еще прекрасна, все еще мудрая и все еще прогрессивная. Пожалуйста, давайте прекратим ненависть к России. Я приехал в Москву как друг России, потому что больше не могу смотреть, как на Западе растет русофобия,

- сказал он.

В видео словацкий политик, используя российскую пропаганду, вспомнил о "славянском братстве" и поблагодарил Москву за "освобождение от фашизма".

Во время своей скандальной поездки Блаха также процитировал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который ранее пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.



В то же время поездка Блахи и его высказывания вызвали возмущение со стороны вице-президента Европейского парламента Мартина Гойсика из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", который приравнял визит своего коллеги в Москву с событиями в 1968 году, когда чехословацкие коммунисты просили СССР вмешаться и подавить протесты во время Пражской весны.