Про це пишуть журналісти Politico. До того ж він розкритикував міжнародну підтримку України.

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"Словʼянське братерство" чи підтримка агресора?

У своєму відео Блаха пройшовся Червоною площею Москви, де назвав Росію "мудрою і прогресивною" країною та перепросив за "русофобію" на Заході.

Росія все ще прекрасна, все ще мудра і все ще прогресивна. Будь ласка, давайте припинимо ненависть до Росії. Я приїхав до Москви як друг Росії, бо більше не можу дивитися, як на Заході зростає русофобія,

— сказав він.

У відео словацький політик, використовуючи російську пропаганду, згадав про "словʼянське братерство" та подякував Москві за "звільнення від фашизму".

Під час своєї скандальної поїздки Блаха також процитував прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який раніше пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.



Водночас поїздка Блахи та його висловлювання викликали обурення з боку віцепрезидента Європейського парламенту Мартіна Гойсіка з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", який прирівняв візит свого колеги до Москви з подіями у 1968 році, коли чехословацькі комуністи просили СРСР втрутитися та придушити протести під час Празької весни.