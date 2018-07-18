Словак пытался вывезти из Украины сигареты в "музыкальном"тайнике: фото

На украинско-словацкой границе пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Малый Березный" обнаружили "умельца", который хотел перевезти контрабандные сигареты в сабвуфере.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Во время углубленного осмотра легкового "Audi" на словацкой регистрации, который планировал выехать из Украины, пограничный наряд обнаружил "музыкальный" тайник. В акустической системе 41-летний гражданин Словакии пытался незаконно перевезти через границу почти 300 пачек табачных изделий различных марок, – говорится в сообщении пограничников.

Согласно действующему законодательству сигареты и автомобиль изъяты.





Словак пытался вывезти из Украины сигареты в сабвуфере