Словак намагався вивезти з України сигарети у "музичному" сховку: фото
На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону в пункті пропуску "Малий Березний" виявили "умільця", який хотів перевезти контрабандні сигарети у сабвуфері.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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Під час поглибленого огляду легковика "Audi" словацької реєстрації, що планував виїхати з України, прикордонний наряд виявив "музичний" сховок. В акустичній системі 41-річний громадянин Словаччини намагався незаконно перемістити через кордон майже 300 пачок тютюнових виробів різних марок,– йдеться у повідомленні прикордонників.
Відповідно до чинного законодавства сигарети та автомобіль вилучено.
Словак намагався вивезти з України сигарети у сабвуфері
Фото з місця обшуку