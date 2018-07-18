Словак намагався вивезти з України сигарети у "музичному" сховку / Фото прес-служби Держприкордонслужби

На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону в пункті пропуску "Малий Березний" виявили "умільця", який хотів перевезти контрабандні сигарети у сабвуфері.