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Словак намагався вивезти з України сигарети у "музичному" сховку: фото

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Словак намагався вивезти з України сигарети у "музичному" сховку
Словак намагався вивезти з України сигарети у "музичному" сховку / Фото прес-служби Держприкордонслужби

На українсько-словацькому кордоні прикордонники Чопського загону в пункті пропуску "Малий Березний" виявили "умільця", який хотів перевезти контрабандні сигарети у сабвуфері.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

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Під час поглибленого огляду легковика "Audi" словацької реєстрації, що планував виїхати з України, прикордонний наряд виявив "музичний" сховок. В акустичній системі 41-річний громадянин Словаччини намагався незаконно перемістити через кордон майже 300 пачок тютюнових виробів різних марок,– йдеться у повідомленні прикордонників. 

Відповідно до чинного законодавства сигарети та автомобіль вилучено.


 

Словак намагався вивезти з України сигарети у сабвуфері


Фото з місця обшуку 

Теги: Новини України Держприкордонслужба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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