В Словакии начал работу гуманитарный хаб Закарпатской ОВА

В словацком городе Кошице начал свою работу европейский гуманитарный хаб Закарпатской областной военной администрации.

Об этом сообщил председатель ОВА Виктор Микита.

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По словам Микиты, открытие словацкого хаба – это результат оптимизации процесса поставки гуманитарных грузов из Европы в Украину.

Этот хаб будет содержать прямую железнодорожную ветку из Словакии в Украину, аэропорт непосредственно рядом, разветвленную сеть магистралей с разными странами, необходимую материально-техническую базу,

– рассказал он.

Также глава Закарпатья отметил, что функционирование европейского хаба поможет существенно увеличить объем гуманитарной помощи и упростит оформление и транспортировку грузов из Словакии в "горячие точки" Украины.

Кроме того, отныне будет возможность получать гуманитарный груз самолетами в аэропорт города Кошице с последующей транспортировкой по железной дороге.

"Во время встречи с советником премьер-министра Словацкой республики Эдуардом Бурашом и Генеральным консулом Словацкой Республики Паволом Панисом согласовали последние организационные вопросы", – подчеркнул Микита.

Власти Закарпатской администрации будут сотрудничать со словацкими партнерами непосредственно на зарубежном хабе.

Все ответы на вопросы о возможностях использования этой площадки предоставляют специалисты Закарпатской ОВА, которые круглосуточно будут работать в Словакии по номерам + 380507000718, +380997272453 или на e-mail: uzez@carpathia.gov.ua.

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