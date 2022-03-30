В Словакии начал работу гуманитарный хаб Закарпатской ОВА
Источник:Виктор Микита
В словацком городе Кошице начал свою работу европейский гуманитарный хаб Закарпатской областной военной администрации.
Об этом сообщил председатель ОВА Виктор Микита.
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По словам Микиты, открытие словацкого хаба – это результат оптимизации процесса поставки гуманитарных грузов из Европы в Украину.
Этот хаб будет содержать прямую железнодорожную ветку из Словакии в Украину, аэропорт непосредственно рядом, разветвленную сеть магистралей с разными странами, необходимую материально-техническую базу,
– рассказал он.
Также глава Закарпатья отметил, что функционирование европейского хаба поможет существенно увеличить объем гуманитарной помощи и упростит оформление и транспортировку грузов из Словакии в "горячие точки" Украины.
Кроме того, отныне будет возможность получать гуманитарный груз самолетами в аэропорт города Кошице с последующей транспортировкой по железной дороге.
"Во время встречи с советником премьер-министра Словацкой республики Эдуардом Бурашом и Генеральным консулом Словацкой Республики Паволом Панисом согласовали последние организационные вопросы", – подчеркнул Микита.
Власти Закарпатской администрации будут сотрудничать со словацкими партнерами непосредственно на зарубежном хабе.
Все ответы на вопросы о возможностях использования этой площадки предоставляют специалисты Закарпатской ОВА, которые круглосуточно будут работать в Словакии по номерам + 380507000718, +380997272453 или на e-mail: uzez@carpathia.gov.ua.
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