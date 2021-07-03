Согласно новым правила, часть иностранцев, которые въезжают в Словакию, отныне должны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте.

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Правило распространяется на тех людей, которые прибывают из стран, входящих в красный список. В этот перечень попала и Украина. Такое требование действует также к тем, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп – Чиерна-над-Тисоу".

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Отныне перед въездом в Словакию иностранцы из "красных" стран должны зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica.

Путешествующим советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

Важное уточнение

Также словацкие пограничники напомнили, что с 5 июля 2021 года с 19:00 у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение).

Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о:

прививке,

проведении теста (антиген, ПЦР),

преодолении заболевания COVID-19.

Отметим, что на днях украинское правительство приняло постановление о внедрении COVID-сертификатов. Документ создадут с учетом международных требований – EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии.

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