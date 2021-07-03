Згідно з новими правила, частина іноземців, які в'їжджають до Словаччини, відтепер мають попередньо зареєструватися на спеціальному вебсайті.

Важливо Словаччина перепродала Росії скандальну партію "Супутника V": ймовірні причини

Правило поширюється на тих людей, які прибувають з країн, що входять до червоного списку. У цей перелік потрапила й Україна. Така вимога діє також до тих, хто в'їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп – Чієрна-над-Тісоу".

Більше про нові правила

Відтепер перед в'їздом до Словаччини іноземці з "червоних" країн повинні зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica.

Подорожуючим радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Важливе уточнення

Також словацькі прикордонники нагадали, що з 5 липня 2021 року з 19:00 у громадян ЄС при в'їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток).

Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про:

щеплення,

проведення тесту (антиген, ПЛР),

подолання захворювання на COVID-19.

Зауважимо, що днями український уряд ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів. Документ створять з урахуванням міжнародних вимог – EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

Яким чином працюватиме український сертифікат