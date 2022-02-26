Словакия вводит режим ЧС из-за беженцев

На фоне войны России против Украины Словакия вводит режим чрезвычайной ситуации. Все из-за массового наплыва беженцев.

Правительство Словакии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев из Украины в субботу, 26 февраля. Целью его введения является создание условий для принятия обязательных мер по "предотвращению и снижению последствий чрезвычайного происшествия".

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После нападения России на Украину правительство Словакии приняло предложение выделять до 1,5 тысячи военнослужащих в сутки для защиты госграницы.

Министерство внутренних дел Словакии поддерживает регулярные контакты с правительством Украины, а также партнерами ЕС и НАТО.

В то же время генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш сообщил, что из своего дома из-за войны выехали по меньшей мере 100 тысяч украинцев.

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