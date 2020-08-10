Власти Словакии решили выслать трех дипломатов России. Россиян заподозрили в том, что их миссия совсем не дипломатическая, а настоящей целью является шпионаж.

О высылке российских дипломатов из Словакии сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники. Официальной информации по этому инциденту пока нет.

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Как ранее писали местные словацкие издания, речь идет о трех работниках российских спецслужб. Им выдали российские дипломатические паспорта и послали в Словакию работать под видом дипломатов.

Известно, что российские шпионы имеют всего неделю на то, чтобы покинуть территорию Словакии. Какие они занимали должности в посольстве – информации нет.

Российские шпионы под видом дипломатов

Эта ситуация не нова, ведь Россия уже традиционно использует своих шпионов для работы под видом якобы дипломатов. Один из последних таких эпизодов был буквально в мае 2020 года.

Тогда из Чехии выгнали двух российских дипломатов. Они распространяли ложную информацию о подготовке покушений на трех чешских политиков.