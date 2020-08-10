Влада Словачинни вирішила вислати трьох дипломатів Росії. Росіян запідозрили в тому, що їхня місія геть не дипломатична, а справжньою метою є шпигунство.

Про висилку російських дипломатів зі Словаччини повідомляє Bloomberg з посиланням на власні неназвані джерела. Офіційної інформації щодо цього інциденту наразі немає.

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Як раніше писали місцеві словацькі видання, мовиться про трьох працівників російських спецслужб. Їм видали російські дипломатичні паспорти й послали в Словаччину працювати під виглядом дипломатів.

Відомо, що російські шпигуни мають всього тиждень на те, щоб покинути територію Словаччини. Які саме вони обіймали посади в посольстві – інформації немає.

Російські шпигуни під виглядом дипломатів

Ця ситуація не нова, адже Росія вже традиційно використовує своїх шпигунів для роботи під виглядом буцімто дипломатів. Один з останніх таких епізодів був буквально в травні 2020 року.

Тоді з Чехії вигнали двох російських дипломатів. Вони розповсюджували неправдиву інформацію про підготовку замахів на трьох чеських політиків.