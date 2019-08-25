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      Словами ко Дню Независимости Зеленский довел до истерики российских пропагандистов

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      Российские пропагандисты напали на Зеленского из-за истории и украинского языка
      Российские пропагандисты напали на Зеленского из-за истории и украинского языка / president.gov.ua

      Во время своей речи ко Дню Независимости Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине не всего лишь 28 лет, а украинцы много успели сделать еще до 1991 года. Российские пропагандисты в уже привычной манере взялись высмеивать украинского лидера за якобы "неподтвержденные" исторические факты.

      Так, горячее всего разошлась критика из-за слов президента об участии украинских казаков во взятии крепости Дюнкерк. Одним из первых слова Владимира Зеленского прокомментировал бывший житель Донецка, российский пропагандист Владимир Корнилов.

      Это следует знать: Зеленский обратился к украинцам во время Шествия Достоинства

      Для того, чтобы понимать, что собой представляет Корнилов, достаточно знать лишь один короткий факт из его биографии – награжден главой российского МИД Сергеем Лавровым "почетным знаком соотечественника" России за активную пророссийскую деятельность на территории Украины.

      "Я слышал байку о том, как казаки на своих бравых чайках доплыли до Дюнкерка и захватили его. Но чтобы ее легитимизировал президент, такого еще не помню", – заявил пропагандист.

      Российские пропагандистские издания взялись массово тиражировать слова украинского президента вместе с "экспертным" комментарием Корнилова, которого открыто и официально наградили за подрывную деятельность в Украине.

      Кроме того, российские "журналисты" отнесли к "неподтвержденным историческим фактам" крещение украинцами Киевской Руси и даже основание Киево-Могилянской академии. Так же не понравились им и слова об участии Украины, тогда Украинской ССР, в создании Организации Объединенных Наций.

      Интересно: Украинский предлагают сделать официальным языком ООН

      Сам украинофобский "эксперт" Владимир Корнилов впоследствии взялся высмеивать и слова Владимира Зеленского о том, что слова "неповторимая", "волшебная", "сказочная", "удивительная" созданы для того, чтобы описывать Украину.

      Пожалуй, каждому третьекласснику понятно, что президент в контексте имел в виду благозвучие украинского языка, который признан одним из самых красивых в мире. Но куда там "большому" гению пропагандистской мысли.

      Что об участии казаков во взятии Дюнкерка говорят украинские и мировые историки?

      Хотя теория об участии казаков в Тридцатилетней войне до сих пор остается неподтвержденной, многие историки являются ее сторонниками. Так, главным аргументом "за" является книга французского военного деятеля Пьера Шевалье, который сопровождал польских солдат при осаде Дюнкерка. В посвящении автор указывает на участие казаков в войне против Испании на стороне Франции.

      Так же важным аргументом является труд Илька Баршака "Казаки Хмельницкого под Дюнкирхеном". Автор ссылается на изученные им документы французких военного министерства и МИД.

      К слову: Одна история. Как Дюнкерк из-за ошибки Гитлера стал символом спасения британских войск

      Баршак также цитирует слова тогдашнего посла Франции в Польше графа де Брежи к кардиналу Мазарини. В частности, автор приводит слова из письма: "Как я уже писал вашей эминенции, здесь ходят слухи о новой войне казаков с турками. К сожалению, потому что, как я уже отмечал, думаю набрать казаков на службу его величества".

      Довольно подробно о вопросе возможного участия украинских казаков в Тридцатилетней войне в своей работе "О "французском походе" Ивана Сирко" писал исследователь Игорь Анцишкин. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

      Что известно о Тридцатилетней войне?
      Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война в 1618-1648 годах между союзом католических и коалицией протестантских государств. В результате войны победу одержали протестантские силы. Старый европейский порядок, державшийся на авторитете Католической церкви и императоров Священной Римской империи, был разрушен.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Журналисты Медиа Сергей Лавров Украинский язык История Российская пропаганда День Независимости Президент Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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