Словами ко Дню Независимости Зеленский довел до истерики российских пропагандистов

Во время своей речи ко Дню Независимости Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине не всего лишь 28 лет, а украинцы много успели сделать еще до 1991 года. Российские пропагандисты в уже привычной манере взялись высмеивать украинского лидера за якобы "неподтвержденные" исторические факты.

Так, горячее всего разошлась критика из-за слов президента об участии украинских казаков во взятии крепости Дюнкерк. Одним из первых слова Владимира Зеленского прокомментировал бывший житель Донецка, российский пропагандист Владимир Корнилов.

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Для того, чтобы понимать, что собой представляет Корнилов, достаточно знать лишь один короткий факт из его биографии – награжден главой российского МИД Сергеем Лавровым "почетным знаком соотечественника" России за активную пророссийскую деятельность на территории Украины.

"Я слышал байку о том, как казаки на своих бравых чайках доплыли до Дюнкерка и захватили его. Но чтобы ее легитимизировал президент, такого еще не помню", – заявил пропагандист.

Российские пропагандистские издания взялись массово тиражировать слова украинского президента вместе с "экспертным" комментарием Корнилова, которого открыто и официально наградили за подрывную деятельность в Украине.

Кроме того, российские "журналисты" отнесли к "неподтвержденным историческим фактам" крещение украинцами Киевской Руси и даже основание Киево-Могилянской академии. Так же не понравились им и слова об участии Украины, тогда Украинской ССР, в создании Организации Объединенных Наций.

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Сам украинофобский "эксперт" Владимир Корнилов впоследствии взялся высмеивать и слова Владимира Зеленского о том, что слова "неповторимая", "волшебная", "сказочная", "удивительная" созданы для того, чтобы описывать Украину.

Пожалуй, каждому третьекласснику понятно, что президент в контексте имел в виду благозвучие украинского языка, который признан одним из самых красивых в мире. Но куда там "большому" гению пропагандистской мысли.

Что об участии казаков во взятии Дюнкерка говорят украинские и мировые историки?

Хотя теория об участии казаков в Тридцатилетней войне до сих пор остается неподтвержденной, многие историки являются ее сторонниками. Так, главным аргументом "за" является книга французского военного деятеля Пьера Шевалье, который сопровождал польских солдат при осаде Дюнкерка. В посвящении автор указывает на участие казаков в войне против Испании на стороне Франции.

Так же важным аргументом является труд Илька Баршака "Казаки Хмельницкого под Дюнкирхеном". Автор ссылается на изученные им документы французких военного министерства и МИД.

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Баршак также цитирует слова тогдашнего посла Франции в Польше графа де Брежи к кардиналу Мазарини. В частности, автор приводит слова из письма: "Как я уже писал вашей эминенции, здесь ходят слухи о новой войне казаков с турками. К сожалению, потому что, как я уже отмечал, думаю набрать казаков на службу его величества".

Довольно подробно о вопросе возможного участия украинских казаков в Тридцатилетней войне в своей работе "О "французском походе" Ивана Сирко" писал исследователь Игорь Анцишкин. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Что известно о Тридцатилетней войне?

Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война в 1618-1648 годах между союзом католических и коалицией протестантских государств. В результате войны победу одержали протестантские силы. Старый европейский порядок, державшийся на авторитете Католической церкви и императоров Священной Римской империи, был разрушен.