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      Словами до Дня Незалежності Зеленський довів до істерики російських пропагандистів

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      Російські пропагандисти напали на Зеленського через історію і українську мову
      Російські пропагандисти напали на Зеленського через історію і українську мову / president.gov.ua

      Під час своєї промови до Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні не лише 28 років, а українці багато встигли зробити ще до 1991 року. Російські пропагандисти у вже звичній манері взялися висміювати українського лідера через нібито "непідтверджені" історичні факти.

      Так, найгарячіше розійшлися критика через слова президента про участь українських козаків у захопленні фортеці Дюнкерк. Одним з перших на слова Володимира Зеленського прокоментував колишній Донеччанин, російський пропагандист Володимир Корнілов.

      Це варто знати: Зеленський звернувся до українців під час Ходи гідності

      Для того, щоб розуміти, що собою представляє Корнілов, достатньо знати лише один короткий факт з його біографії – нагороджений главою російського МЗС Сергієм Лавровим "почесним знаком співвітчизника" Росії за активну проросійську діяльність на території України.

      "Я чув байку про те, як козаки на своїх бравих чайках доплили до Дюнкерка та захопили його. Але щоб її легітимізував президент, такого ще не пам'ятаю", – заявив пропагандист.

      Російські пропагандистські видання взялися масово тиражувати слова українського президента разом з "експертним" коментарем Корнілова, якого відкрито і офіційно нагородили за підривну діяльність в Україні.

      Крім того, російські "журналісти" віднесли до "непідтверджених історичних фактів" хрещення українцями Київської Русі і навіть заснування Києво-Могилянської академії. Так само не сподобались їм і слова про участь України, тодія як Української РСР, у створенні Організації Об'єднаних Націй.

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      Сам українофобський "експерт" Володимир Корнілов згодом взявся висміювати і слова Володимира Зеленського про те, що слова "неповторна", "чарівна", "казкова", "дивовижна" створені для того, щоб описувати Україну.

      Мабуть, кожному третьокласнику зрозуміло, що президент у контексті мав на увазі милозвучність української мови, яка визнана однією з найкрасивіших у світі. Але куди ж там "великому" генію пропагандистської думки.

      Що про участь козаків у взятті Дюнкерка говорять українські та світові історики?

      Хоча теорія про участь козаків у Тридцятирічній війні досі залишається непідтвердженою, багато істориків є її прихильниками. Так, головним аргументом "за" є книга французького військового діяча П'єра Шевальє, який супроводжував польських жовнірів при облозі Дюнкерка. У присвяті автор вказує на участь козаків у війні проти Іспанії на боці Франції.

      Так само важливим аргументом є праця Ілька Борщака "Козаки Хмельницького під Дюнкирхенем". Автор посилається на вивчені ним документи францзьких військового міністерства та МЗС.

      До слова: Одна історія. Як Дюнкерк через помилку Гітлера став символом порятунку британських військ

      Борщак також цитує слова тогочасного посла Франції у Польщі графа де Брежі до кардинала Мазаріні. Зокрема, автор наводить слова з листа: "Як я вже писав вашій емінеції, тут ходять чутки про нову війну козаків з турками. На жаль, бо, як я вже зазаначав, маю думку набрати козаків на службу його величності".

      Доволі детально питання про можливу участь українських козаків у Тридцятирічній війні у своїй праці "Про "французький похід" Івана Сірка" писав дослідник Ігор Анцишкін. Ознайомитися з нею можна за посиланням.

      Що відомо про Тридцятирічну війну?Тридцятирічна війна – перша загальноєвропейська війна у 1618-1648 роках між союзом католицьких і коаліцією протестантських держав. Внаслідок війни перемогу здобули протестантські сили. Старий європейський порядок, що тримався на авторитеті Католицької церкви та імператорів Священної Римської імперії, було зруйновано.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Володимир Зеленський Президент України День Незалежності Російська пропаганда Історія Українська мова Сергій Лавров Медіа Журналісти Новини політики
      Джерело: 24 канал
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