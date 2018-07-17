Одна історія. Як Дюнкерк через помилку Гітлера став символом порятунку британських військ

1940 рік. Триває так звана "Дивна війна". Французи думають, що німці не пройдуть їхній головний оборонний форпост – лінію Мажино, й тому розважаються у окопах, п’ють вино та грають у футбол. А тим часом війська Третього Рейху здійснюють неможливе: вони прориваються через Арденнську ущелину – вузьку гірську місцину, залишаючи всю французьку оборону позаду.

За тим починається блискавичний танковий удар і ривок німецької армії. Під загрозою знищення опиняється все французьке військо та величезний британський десант. Здається, союзників уже ніщо не врятує, а Гітлер за лічені дні захопить усю Європу.

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Прорив через Арденнську ущелину і справді вважався чимось на грані фантастики. У невеличкому гірському проході міг поміститися лиш один танк, не більше, але німці наважилися на такий відважний крок і зуміли провести через гори свою армію. А далі почалося божевілля, яке увійшло в історії під назвою "Блискавична війна".

Якщо 10 травня 1940 року нацисти тільки починали напад на Нідерланди, то 20 травня вони вже обійшли згадану лінію Мажино та досягли містечка Аббевіль. Гітлерівські війська захоплювали місто за містом, село за селом. Все відбувалося так блискавично, що й німецькі генерали і сам Адольф Гітлер не могли повірити у цей успіх.



В успіх нацистів не міг повірити ні Гітлер, ні союзні війська

10 англійських, 18 французьких та 12 бельгійських дивізій опинилися у танкових лещатах німців, які продовжували нестримно наступати. Британський командир лорд Горт став першим, хто зрозумів усю складність ситуації для союзницьких військ. Він звернувся до прем’єр-міністра Вінстона Черчилля та запропонував почати евакуацію.

Черчилль не вірив у такий блискавичний успіх німців і роздумував над пропозицією кілька днів. Аж тут пролунав телефонний дзвінок. На зв’язку був глава французького уряду Поль Рейно. Він сказав: "Містере Черчилль, ми розбиті, ми повністю знищені. Це катастрофа".

На карту поставлено 300 тисяч солдатських життів. Зволікати із відступом не можна ні на хвилину. А тим часом німці захопили порти Булонь та Кале.



Німці захоплювали село за селом

Залишилося взяти останній порт – Дюнкерк, до якого рукою подати. Німці розташовувались на відстані 16 кілометрів від повного розгрому англійців, французів та бельгійців. Здавалося б, їхньому успіху ніщо не зможе завадити.

Чому сам Адольф Гітлер не дав розвинути цей наступ і остаточно знищити війська союзників – дивіться у програмі.