Словения предложила предоставить Украине "особый статус" при ЕС

Президент Словении Борут Пахор предложил Европейскому Союзу предоставить "особый статус" Украине и Турции и полноценное членство в ЕС странам Западных Балкан.

Об этом он сказал в выступлении во время дискуссии относительно будущего Европейского Союза на 14 Стратегическом форуме в словенском городе Блед, пишет Anadolu. К сожалению, Борут Пахор не объяснил, как именно видит определение понятия "особый статус".

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К слову, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не слишком приветливо встретил заявления президента Словении – ведь Турция хочет полноценное членство, а не особый статус. Разговоры о членстве Турции в евросообществе тянутся с 1987 года. Зато в 2007 году их прекратили – категорически отрицали кипрские греки, против были Германия и Франция

Кратко о пути Украины в Евросоюз

С 1994 года на протяжении многих лет основой отношений между Украиной и ЕС было Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Все время Украина сотрудничает с ЕС в рамках проекта Восточное партнерство, одной из задач которого как раз является подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз.

В ноябре 2013 на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе должны были бы подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но 9 ноября в России состоялась тайная встреча президентов Януковича и Путина, и после этого вдруг украинская власть резко изменила риторику: 21 ноября 2013 Кабмин решил приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения. Именно тогда по всей Украине начались массовые акции протеста.

После окончания Евромайдана 21 марта 2014 новая власть подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Экономическую часть – чуть позже, 27 июня 2014. Ратифицировано всеми сторонами Соглашение в 2017 году.

Что такое ЕС?Европейский Союз является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками 28 европейских государств с населением более 500 миллионов человек. Наибольшее расширение Союза состоялось 1 мая 2004 – присоединились 10 стран, в том числе Польша, Венгрия, Словакия. А в 2007 к Европейскому Союзу присоединился еще один сосед Украины – Румыния.