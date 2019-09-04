Словенія запропонувала надати Україні "особливий статус" при ЄС

Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні і Туреччині і повноцінне членство в ЄС країнам Західних Балкан.

Про це він сказав у виступі під час дискусії щодо майбутнього Європейського Союзу на 14 Стратегічному форумі у словенському місті Блед, пише Anadolu. На жаль, Борут Пахор не пояснив, як саме бачить визначення поняття "особливий статус".

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До слова, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу не надто привітно зустрів заяви президента Словенії – адже Туреччина хоче повноцінне членство, а не особливий статус. Розмови про членство Туреччини у євроспільноті тягнуться із 1987 року. Натомість у 2007 році їх зупинили – категорично заперечували кіпрські греки, проти були Німеччина та Франція

Коротко про шлях України до Євросоюзу

З 1994 року протягом багатьох років основою відносин між Україною та ЄС була Угода про партнерство та співпрацю. Увесь час Україна співпрацює з ЄС в рамках проєкту Східне партнерство, одним із завдань якого якраз є підготовка до вступу України до Європейського Союзу.

У листопаді 2013 на саміті Східного партнерства у Вільнюсі мали б підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Та 9 листопада в Росії відбулася таємна зустріч президентів Януковича і Путіна, і після цього раптом українська влада різко змінила риторику: 21 листопада 2013 Кабмін вирішив зупинити процес підготовки до підписання угоди. Саме тоді по всій Україні почалися масові акції протесту.

Опісля закінчення Євромайдану 21 березня 2014 нова влада підписала політичну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Економічну частину – ледь невдовзі, 27 червня 2014. Ратифікована усіма сторонами Угода у 2017 році.

Що таке ЄС? Європейський Союз є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками 28 європейських держав із населенням понад 500 мільйонів людей. Найбільше розширення Союзу відбулося 1 травня 2004 – приєдналися 10 країн, у тому числі Польща, Угорщина, Словаччина. А у 2007 до Європейського Союзу приєднався ще один сусід України – Румунія.