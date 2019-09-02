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      В Україні розпочала роботу Мелінда Сіммонс – нова амбасадорка Великої Британії: хто вона

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      Мелінда Сіммонс і Олена Зеркаль
      Мелінда Сіммонс і Олена Зеркаль / прес-служба МЗС України

      Дипломатка має українські корені та поки вивчає мову. Вона вручила копії своїх вірчих грамот заступниці глави МЗС України Олені Зеркаль. Також Сіммонс підтвердила незмінну позицію британського уряду щодо політичної та практичної підтримки України.

      Зокрема, підтримка стосується врегулювання ситуації на Донбасі, спричиненої російської агресією.

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      Зі свого боку, Олена Зеркаль подякувала за чітку позицію офіційного Лондона щодо відсутності підстав для повернення Росії до G7 і запросила британську сторону до більш тісної взаємодії у питанні децентралізації в Україні.

      Сіммонс посол амбасадорка Велика Британія
      Мелінда Сіммонс поруч із Оленою Зеркаль/ фото – прес-служба МЗС України

      Що відомо про нову амбасадорку Великої Британії в Україні?

      Мелінда Сіммонс народилася в Лондоні у сім’ї, яка має польське та українське коріння. Зі сторони батька у дипломатки – польські предки, а ось зі сторони матері – українські. Так, прабабусі й прадідусі Сіммонс народилися і виросли в Харкові. Її прабабуся переїхала з Харкова в місто Кардіфф, що на півдні Уельсу.

      Мелінда Сіммонс здобула ступінь бакалавра у сучасних мовах (французька/німецька) в університеті Ексетера в 1988 році. Згодом – ступінь магістра з європейської політики в Університеті Північного Лондона в 1995 році. Амбасадорка володіє англійською, французькою, німецькою мовами та вивчає українську.

      У 90-тих роках минулого століття працювала у сфері маркетингу та зв’язків із громадськістю.

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      Згодом займала різні посади, включаючи роботу з підприємствами з метою розробки торговельних марок; управління реституцією земель у колишньому Радянському Союзі тощо.

      Згодом працювала у британському міністерстві з питань міжнародного розвитку. Займалася питаннями Південної Африки, а також – Близького Сходу.

      У 2013 році Сіммонс перейшла на дипломатичну роботу до міністерства закордонних справ Великої Британії.

      У 2013 – 2016 роках вона працювала заступником голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів.

      У 2018– 2019 роках пройшла повний курс вивчення української мови при МЗС Великої Британії.

      У квітні 2019 року призначена на пост посла Великої Британії в Україні. На цій посаді вона змінила попередню амбасадорку Джудіт Гоф.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Великобританія
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