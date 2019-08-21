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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Україну прибув новий австрійський посол: що про нього відомо

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      Ґарнет Пфандлер став новим послом Австрії в Україні: дипломат вже вручив копії вірчих грамот
      Ґарнет Пфандлер став новим послом Австрії в Україні: дипломат вже вручив копії вірчих грамот / mfa.gov.ua

      Уряд Австрії призначив Ґернота Пфандлера новим послом Республіки в Україні. Новопризначений посол уже прибув в Україну і навіть встиг вручити копію вірчої грамоти заступнику міністра закордонних справ Олені Зеркаль.

      Під час вручення копії грамоти він заявив про свою позитивну оцінку стану двостороннього співробітництва між Україною та Австрією, повідомляє МЗС.

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      Спільна історико-культурна спадщина України та Австрії, прагнення до поглиблення економічної та інвестиційної співпраці значною мірою поєднують інтереси наших держав,
      – заявив Ґернот Пфандлер.

      Він також наголосив на зростанні інтересу австрійських інвесторів до українського ринку, передумовою для чого є покращення ділового клімату в нашій державі. Співрозмовники високо оцінили проведення року української культури в Австрії та австрійської культури в Україні.

      Зі свого боку Олена Зеркаль наголосила на важливості подальшої підтримки Австрією України у здійсненні реформ, зокрема на практичній допомозі у відновленні та захисті карпатського лісу.

      Що відомо про Ґернота Пфандлера?Ґернот Пфандлер – кадровий дипломат, який працює у МЗС Австрії з 2001 року. Новий Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні відомий як експерт по Західним Балканам.

      Раніше Ґернот Пфандлер керував австрійським дипломатичним представництвом у Косово.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Олена Зеркаль Австрія
      Джерело: 24 канал
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