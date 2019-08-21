В Украину прибыл новый австрийский посол: что о нем известно

Правительство Австрии назначило Гернота Пфандлера новым послом Республики в Украине. Новоназначенный посол уже прибыл в Украину и даже успел вручить копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль.

Во время вручения копии грамоты он заявил о своей положительной оценке состояния двустороннего сотрудничества между Украиной и Австрией, сообщает МИД.

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Общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной степени сочетают интересы наших государств,

– заявил Гернот Пфандлер.

Он также отметил рост интереса австрийских инвесторов к украинскому рынку, предпосылкой для чего является улучшение делового климата в нашем государстве. Собеседники высоко оценили проведение года украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине.

Со своей стороны Елена Зеркаль подчеркнула важность дальнейшей поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ, в частности практическую помощь в восстановлении и защиты карпатского леса.

Что известно о Герноте Пфандлере?

Гернот Пфандлер – кадровый дипломат, работающий в МИД Австрии с 2001 года. Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в Украине известен как эксперт по Западным Балканам.



Ранее Гернот Пфандлер руководил австрийским дипломатическим представительством в Косово.