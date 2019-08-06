Україна і США підписали важливий меморандум про військовополонених і зниклих безвісти

У посольстві України у США відбулось підписання меморандуму про порозуміння між Міноборони України та Агенції з пошуку військовополонених Міноборони США. Документ, зокрема, покликаний допомогти з пошуком полонених і зниклих безвісти під час війни з Росією.

Участь у підписанні меморандуму взяли посол України Валерій Чалий та директор Агенції Міністерства оборони США Келлі МакКіг, повідомляє посольство України у США.

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Меморандум є результатом дворічної роботи українського посольства спільно з американськими партнерами. Перед цим тривала підготовка необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України та повернення в США рештків загиблих та зниклих безвісти під час Другої світової війни американських військовослужбовців.

Документ став вже третім меморандумом про порозуміння, укладеним між українською владою та Міністерством оборони США у цьому питанні.

Попередні меморандуми у цій сфері були укладені Службою безпеки України та Міністерством у справах ветеранів України.

Крім того, меморандум передбачає обмін досвідом з американською стороною щодо особливостей пошуку військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур, які зникли безвісти чи попали в полон під час збройної агресії Росії проти України.