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      Голос Америки: США подарували Україні техніку для розмінування Донбасу

      Голос Америки 50 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські сапери отримали техніку та обладнання для розмінування на Донбасі. Автомобілі, металодетектори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину, де рятувальники очищуватимуть територію.

      Також у випуску:

      США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, бо Росія систематично порушує його умови.

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      Теги: Війна на Донбасі Голос Америки Новини США Новини України Зброя
      Джерело: 24 канал
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