Голос Америки: США подарували Україні техніку для розмінування Донбасу
У свіжому випуску "Голосу Америки" – українські сапери отримали техніку та обладнання для розмінування на Донбасі. Автомобілі, металодетектори і захисне спорядження, придбані за гроші американського уряду, поїдуть на Луганщину, де рятувальники очищуватимуть територію.
Також у випуску:
США вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, бо Росія систематично порушує його умови.
Джерело: 24 канал
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