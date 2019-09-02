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      В Украине начала работу Мелинда Симмонс – новый амбассадор Великобритании: кто она

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      Мелинда Сииммонс и Елена Зеркаль
      Мелинда Сииммонс и Елена Зеркаль / пресс-служба МИД Украины

      У дипломата украинские корни и она пока изучает язык. Она вручила копии своих верительных грамот замглавы МИД Украины Елене Зеркаль. Также Симмонс подтвердила неизменную позицию британского правительства относительно политической и практической поддержки Украины.

      В частности, поддержка касается урегулирования ситуации на Донбассе, вызванной российской агрессией.

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      Со своей стороны Елена Зеркаль поблагодарила за четкую позицию официального Лондона относительно отсутствия оснований для возвращения России в G7 и пригласила британскую сторону к более тесному взаимодействию в вопросе децентрализации в Украине.

      Сіммонс посол амбасадорка Велика Британія
      Мелинда Симмонс рядом с Еленой Зеркаль/ фото – пресс-служба МИД Украины

      Что известно о новом амбассадоре Великобритании в Украине?

      Мелинда Симмонс родилась в Лондоне в семье, которая имеет польские и украинские корни. Со стороны отца у дипломата – польские предки, а вот со стороны матери – украинские. Так, прабабушки и прадедушки Симмонс родились и выросли в Харькове. Ее прабабушка переехала из Харькова в город Кардифф на юге Уэльса.

      Мелинда Симмонс получила степень бакалавра в современных языках (французский/немецкий) в университете Эксетера в 1988 году. Впоследствии степень магистра по европейской политике в Университете Северного Лондона в 1995 году. Амбассадорк владеет английским, французским, немецким языками и изучает украинский.

      В 90-х годах прошлого века работала в сфере маркетинга и связей с общественностью.

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      Впоследствии занимала различные должности, включая работу с предприятиями с целью разработки торговых марок; управление реституцией земель в бывшем Советском Союзе  и тому подобное.

      Впоследствии работала в британском министерстве по вопросам международного развития. Занималась вопросами Южной Африки, а также Ближнего Востока.

      В 2013 году Симмонс перешла на дипломатическую работу в министерство иностранных дел Великобритании.

      В 2013 – 2016 годах она работала заместителем главы департамента, занимавшегося проблемами вооруженных конфликтов.

      В 2018– 2019 годах прошла полный курс изучения украинского языка при МИД Великобритании.

      В апреле 2019 года назначена на пост посла Великобритании в Украине. На этом посту она сменила предыдущего амбассадора Джудит Хоф.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Великобритания МИД Украины
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