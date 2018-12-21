Словно живые: как кукольничество вернуло к жизни участника войны в Донбассе

Успокоительное для души и заработок для семьи. После полученных травм во время боевых действий на Донбассе, бывший мастер по ремонту обуви взялся делать куклы. И серьезные, а реборны. Так называют кукол, которые невероятно похожи на настоящих детей: с морщинками, сосудами и маленькими ноготками

Аэрогриль, краска для волос, губки. С помощью этих средств мастер и создает куклы.

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40 окрасок и 40 подсушиваний ручек, ножек и головок в аэрогриле, чтобы кукла была максимально похожа на настоящего ребенка. Кукол-реборн Сергей изготовляет уже год.



Кукла-реборн



Такие куклы похожи на настоящих детей

За это время в его руках ожили несколько десятков реалистичных игрушек. Это Оксана. Имя ей дала ее будущая владелица Софийка. Мама девочки просила, чтобы кукла была похожа на ее ребенка: были длинные волосы и такой же цвет глаз. Вскоре ее пришлют девочке.



Кукла Оксана



Мастер Сергей с куклой

На почте, говорит Сергей, уже знают, что он пакует куклу, а не ребенка.

Было такое, что жена везла куклу к заказчику. Зашла с куклой в маршрутку, а женщина одна сказала: "Что же вы так по маршрутках с ребенком ходите, вы прививки от кори сделали?",

– вспоминает мастер по изготовлению кукол-реборн Сергей Бондарь.

Именно жена и предложила бывшему участнику АТО новый вид деятельности. Сергей на войне был изначально – целый год, пока не взорвался в танке на фугасе. А дальше – проблемы со спиной, со слухом, дрожание рук, несколько госпиталей и психологическая реабилитация.

За него очень переживала. Мне было больно смотреть, как у него руки трясутся, как он по улице не может пройти: самолет летит и он уже кричит "ложись",

– рассказала жена Сергея Оксана Янко.



Сергей на фронте

В магазин рукоделия, где работала Оксана, часто заходила мастерица кукол-реборн. Женщины разговорились и вскоре Сергей пошел на мастер-класс. "Говорю: вот ты бы такое делал, у тебя такие золотые руки, ты умеешь и вязать, и шить. Он к этому способен. Он даже пару носков может за вечер сесть и гуляя связать. Говорю: вот если бы ты пошел посмотрел, может тебе тоже понравилось, это такая работа, это так классно", – поделилась воспоминаниями жена Сергея Оксана.



Жена Сергея Оксана

И вот уже год как Сергей работает дома: материалы заказывают из Америки, краски – из Германии. Туловище шьет жена. Волосы у кукол человеческое или козье. По просьбе заказчика его могут перекрасить. На создание одной куклы уходит примерно неделя. Мастер о них говорит, как о живых.

"Если ей все нравится, если ее все устраивает, она (кукла – 24 канал) появляется через три-четыре дня, и все хорошо. Бывает такое, что две-три недели может на месте сидеть и ничего не получается", – привел пример мастер Сергей.



Рабочее место Сергея



С куклами нужно вести себя осторожно, – дает установку Сергей

Только себестоимость одной куклы в среднем три тысячи гривен. Потому цена стартует от четырех. Сергей дает установку: этих кукол нельзя купать или бросаться ими, зато им можно заплетать косы, укладывать их спать и играть – как с детьми.

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Жена Оксана добавляет, что муж стал спокойнее, а вся семья – счастливее. Ибо все, и жена, и двое сыновей, вовлеченные в удивительный процесс создания игрушки.