22:28
21 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, сегодня
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Словно живые: как кукольничество вернуло к жизни участника войны в Донбассе

      35 Читати новину українською

      Успокоительное для души и заработок для семьи. После полученных травм во время боевых действий на Донбассе, бывший мастер по ремонту обуви взялся делать куклы. И серьезные, а реборны. Так называют кукол, которые невероятно похожи на настоящих детей: с морщинками, сосудами и маленькими ноготками

      Аэрогриль, краска для волос, губки. С помощью этих средств мастер и создает куклы.

      Читайте также: "Мы просто пошли на прорыв": история украинского воина, от которой захватывает дух

      40 окрасок и 40 подсушиваний ручек, ножек и головок в аэрогриле, чтобы кукла была максимально похожа на настоящего ребенка. Кукол-реборн Сергей изготовляет уже год.

      лялька-реборн
      Кукла-реборн

      лялька-реборн
      Такие куклы похожи на настоящих детей

      За это время в его руках ожили несколько десятков реалистичных игрушек. Это Оксана. Имя ей дала ее будущая владелица Софийка. Мама девочки просила, чтобы кукла была похожа на ее ребенка: были длинные волосы и такой же цвет глаз. Вскоре ее пришлют девочке.

      лялька-реборн
      Кукла Оксана

      сергій бондар лялька-реборн
      Мастер Сергей с куклой

      На почте, говорит Сергей, уже знают, что он пакует куклу, а не ребенка.

      Было такое, что жена везла куклу к заказчику. Зашла с куклой в маршрутку, а женщина одна сказала: "Что же вы так по маршрутках с ребенком ходите, вы прививки от кори сделали?",
      – вспоминает мастер по изготовлению кукол-реборн Сергей Бондарь.

      Именно жена и предложила бывшему участнику АТО новый вид деятельности. Сергей на войне был изначально – целый год, пока не взорвался в танке на фугасе. А дальше – проблемы со спиной, со слухом, дрожание рук, несколько госпиталей и психологическая реабилитация.

      За него очень переживала. Мне было больно смотреть, как у него руки трясутся, как он по улице не может пройти: самолет летит и он уже кричит "ложись",
      – рассказала жена Сергея Оксана Янко.

      сергій бондар робить ляльки реборн
      Сергей на фронте

      В магазин рукоделия, где работала Оксана, часто заходила мастерица кукол-реборн. Женщины разговорились и вскоре Сергей пошел на мастер-класс. "Говорю: вот ты бы такое делал, у тебя такие золотые руки, ты умеешь и вязать, и шить. Он к этому способен. Он даже пару носков может за вечер сесть и гуляя связать. Говорю: вот если бы ты пошел посмотрел, может тебе тоже понравилось, это такая работа, это так классно", – поделилась воспоминаниями жена Сергея Оксана.

      оксана янко робит ляльки-реборни
      Жена Сергея Оксана

      И вот уже год как Сергей работает дома: материалы заказывают из Америки, краски – из Германии. Туловище шьет жена. Волосы у кукол человеческое или козье. По просьбе заказчика его могут перекрасить. На создание одной куклы уходит примерно неделя. Мастер о них говорит, как о живых.

      "Если ей все нравится, если ее все устраивает, она (кукла – 24 канал) появляется через три-четыре дня, и все хорошо. Бывает такое, что две-три недели может на месте сидеть и ничего не получается", – привел пример мастер Сергей.

      лялька-реборн
      Рабочее место Сергея

      лялька-реборн
      С куклами нужно вести себя осторожно, – дает установку Сергей

      Только себестоимость одной куклы в среднем три тысячи гривен. Потому цена стартует от четырех. Сергей дает установку: этих кукол нельзя купать или бросаться ими, зато им можно заплетать косы, укладывать их спать и играть – как с детьми.

      Читайте также: Американцы заинтересовались уникальными армейскими ножами от ветеранов войны в Донбассе: фото

      Жена Оксана добавляет, что муж стал спокойнее, а вся семья – счастливее. Ибо все, и жена, и двое сыновей, вовлеченные в удивительный процесс создания игрушки.

      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Стартап
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      сегодня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 510
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      22 декабря , 15:00 Как ухаживать за зубами, чтобы не ходить к стоматологу
      Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
      121
      Как Украине занять оружейные рынки
      сегодня , 19:04 Как Украине занять оружейные рынки
      Андрій Воропаєв 701
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      ТОП-10 историй из детства украинских политиков (Фото)
       1 июня 2014 , 09:01
      Партия Зеленского в лидерах парламентских выборов, – соцопрос
       14 декабря , 15:52
      Главные новости футбола 29 сентября: результативные действия Ярмоленко и Коноплянки, очередные потери Реала и Барселоны
       30 сентября , 07:00
      Голкіперу АПЛ дуже пощастило – тільки заради його неймовірної дружини ходять на матчі (ФОТО)
       13 ноября , 14:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук