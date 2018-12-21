Немов живі: як лялькарство повернуло до життя учасника війни на Донбасі

Заспокійливе для душі і заробіток для родини. Після отриманих травм під час бойових дій на Донбасі, колишній майстер з ремонту взуття взявся робити ляльки. І неабиякі, а реборни. Так називають ляльок, які неймовірно схожі на справжніх дітей: зі складинками, судинами та маленькими нігтиками

Аерогриль, фарба для волосся, губки. З допомогою цих засобів майстер і створює ляльки.

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40 фарбувань і 40 підсушувань ручок, ніжок та голівок в аерогрилі, щоб лялька була максимально схожа на справжню дитину. Ляльки-реборни Сергій їх виготовляє вже рік.



Лялька-реборн



Такі ляльки схожі на справжніх дітей

За цей час у його руках ожили кілька десятків реалістичних іграшок. Це Оксана. Ім'я їй дала її майбутня власниця Софійка. Мама дівчинки просила, щоб лялька була схожа на її дитину: мала довге волосся та такий же колір очей. Невдовзі її надішлють дівчинці.



Лялька Оксана



Майстер Сергій з лялькою

На пошті, каже Сергій, уже знають, що він пакує ляльку, а не дитя.

Було таке, що дружина везла ляльку до замовника. Зайшла з лялькою в маршрутку, а жіночка одна сказала: "Що ж ви так по маршрутках з дитиною ходите, ви щеплення від кору зробили?",

– згадує майстер з виготовлення ляльок-реборнів Сергій Бондар.

Саме дружина й запропонувала колишньому учаснику АТО новий вид діяльності. Сергій на війні був від самого початку – цілий рік, допоки не підірвався в танку на фугасі. А далі – проблеми зі спиною, зі слухом, тремтіння рук, кілька шпиталів і психологічна реабілітація.

За нього дуже переживала. Мені було боляче дивитись, як в нього ці руки трусяться, як він по вулиці не може пройти: літак летить і він вже кричить "лягаймо",

– розповіла дружина Сергія Оксана Янко.



Сергій на фронті

До магазину рукоділля, де працювала Оксана, часто заходила майстриня ляльок-реборнів. Жінки розговорились і невдовзі Сергій пішов на майстер-клас. "Кажу: от ти б таке робив би, у тебе такі золоті руки, ти вмієш і в'язати, і шити. Він до цього здатний. Він навіть пару шкарпеток може за вечір сісти і гуляючи зв'язати. Кажу: от якби ти пішов подивився, може б тобі теж сподобалось, це така робота, це так класно", – поділилась спогадами дуржина Сергія Оксана.



Дружина Сергія Оксана

І от уже рік як Сергій працює вдома: матеріали замовляють з Америки, фарби – з Німеччини. Тулуб шиє дружина. Волосся у ляльок людське або ж козине. На прохання замовника його можуть перефарбовути. На створення однієї ляльки йде приблизно тиждень. Майстер про них говорить, як про живих.

"Якщо їй все подобається, якщо її все влаштовує, вона (лялька – 24 канал) з'являється за три-чотири дні, і все добре. Буває таке, що два-три тижні може на місці сидіти, і нічого не виходить", – навів приклад майстер Сергій.



Робоче місце Сергія



З ляльками терба поводитись обережно, – дає настанову Сергій

Лише собівартість однієї ляльки в середньому три тисячі гривень. То ж ціна стартує від чотирьох. Сергій дає настанову: цих ляльок не можна купати чи кидатись ними, натомість їм можна заплітати коси, укладати їх спати та бавитись – мов із дітьми.

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Дружина Оксана додає, що чоловік став спокійнішим, а вся родина – щасливішою. Бо всі, і дружина, і двоє синів, залучені в дивовижний процес створення іграшки.