"Мы просто пошли на прорыв": история украинского воина, от которой захватывает дух

24 канал предлагает историю из первых уст украинского военного – Игоря Бездуха, десантника, участника АТО в 2014 – 2015 годах.

Передаем прямую речь военного.

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"Начало применяться оружие – это было понятно, что остановки уже не будет.

Если бы не попал в Вооруженные Силы Украины, добровольческие батальоны, то было бы все равно, я бы пошел защищать, это не имело значения для меня никакого. Защищать свою страну – это обязанность каждого мужчины, во-первых.

Родная 80-я бригада поехала на Восток 8 марта выполнять боевое задание. Когда я узнал, что бригада поехала, лично обратился в военкомат, просил направить на службу. Мне был такой ответ, говорят, немного... На то время мне было 41 год. Чуть-чуть староват (улыбается, – ред.).

Игорь Бездух очень хотел попасть на Восток, чтобы защищать землю

21 июля, был день рождения, утром позвонили – пришла повестка. Для меня это был, наверное, лучший подарок. Пришел, прошел медкомиссию, как раз и по возрасту уже созрел (смеется, – ред.).

Много еще было также эйфории. Знаете, все думали, что это проще. Когда приехали туда, почувствовали, что оно не так просто, как кажется. Прилетел нам "привет" из России. Из-за рубежа ударили по нас установки "Смерч"... Горел асфальт, реально горел асфальт.

И начали атаковать 129-ый. К сожалению, в том БТРе было 19 десантников. Ни один не вернулся из боя. В настоящее время еще по ДНК не все установленные погибшие, много есть уже похороненных, перезахороненных.

До сих пор не все погибшие установлены по ДНК

Было так, что с блокпоста "Ротор", это под "Металлистом", мы вышли. Выводили два танка. И мы уже утром вышли, будем так говорить, с кольца. Позже пошла непонятная команда от первого танка – вернуться нам на "Ротор". До сих пор мы не понимаем, почему. Мы уже были в безопасной зоне.

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Проехали мы, обратно вернулись. Танкисты с нами. Там мы встретили два подразделения "Айдара". Это была группа "Гризли" и группа "Терминатора". Даже на их вопросы, а почему вы вернулись, мы также не могли дать ответ. "Айдар" отходит от нас, говорит, с вами скучно, мы уже знаем, что попали они тогда в засаду. Засада была сделана под нашим государственным флагом. Из 24 ребят в настоящее время знаем, что только выжило 4. Это из группы "Гризли" и "Терминатора". Один из них, "Питон", дополз к нам, предупредил об опасности, о засаде. Решения как такого, чтобы просить у них коридора, даже мысли не было. Мы просто пошли на прорыв.

До сих пор военные не понимают, зачем им сказали вернуться в опасную зону

Бой вели на ходу. Засада была длиной где-то до 3 километров. Им нужна была техника. Мы так понимаем. Что хотели на нашей технике ворваться в Счастье. В 5 часов я был ранен первый раз. Я его не чувствовал, того ранения. То просто я им обещал, что мы выйдем все. Меня это держало. Пятеро человек погибло у меня в БТРе после прямого попадания. Остальные ребята были ранены, двое уцелевших.



"Пять человек погибло у меня в Бтре ..."

У меня единственный был страх, я вот почувствовал страх, когда мы выехали на мост. А я знаю, что мост держит 4-ая рота. И когда поднимается наш боец 4-й роты с 26-ой мухой на плече и наводит на нас. И вот тогда я честно, тогда я впервые, это было страшно... БТРом спрыгивать с моста с разбитым бортом, с ранеными – мы бы не выплыли. И ребят бы там не нашли. Это, фактически, сразу, насмерть. Была мысль расстрелять его, честно. Единственное, что мне пришло в голову, я крикнул наводчику поднять ствол вверх. И ствол на боевой машине был поднят вертикально, то есть означало, что мы не будем вести. И такое его движение (крутит рукой по кругу) – проезжайте... Я тогда был готов его расцеловать всего.

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После демобилизации очень сложно было адаптироваться. Знаете, когда построение. И приходишь за забор. Еще первый день – еще ничего. Утром встаешь – и такое ощущение, что ты за забором жизни. За месяц два раза выходил из дома. Не хотелось просто никого видеть, никого слышать. В семье я вообще мало гоаорил: да, нет, спасибо – все. У меня мой наводчик приходил ко мне в дом, выключал телевизор, переключал мне просто новости. Определенный период должен пройти.

После демобилизации – "такое ощущение, что ты за забором жизни"

По состоянию здоровья я не мог уже проходить службу в родной бригаде, к сожалению, меня заменил сын. А мне предложили проходить службу в областном военном комиссариате.

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Меня больше всего задело, когда был призыв в Вооруженные Силы Украины срочников. И Львовщина, ну будем так говорить, – очаг Западной Украины, патриоты – и не может найти 500 юношей, которые бы могли защищать, даже не защищать, а проходить военную службу в Вооруженных Силах. Реально. Меня это так удивило, мне настолько было противно, что многих знаю, многих... "Я бы пошел, но, но...". Даже если объяснить "но", они не могут объяснить конкретно. Почему ты не пойдешь? "Это бесполезно потраченное время". Для кого бесполезно?

"Живи свободно – умри достойно" – написано на руке

Для меня лично все, все люди делятся на три категории: те, кто воюют, те, кто помогают и те, кто не мешают. Остальные – это просто враг".