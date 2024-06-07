Об этом президент Франции заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленский в Париже. Украинский гарант, в свою очередь, отметил, что Путину нельзя доверять. Именно поэтому на Саммите в Швейцарии мировые лидеры будут рассматривать три вопроса на пути к миру.

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Ответ Макрона о принуждении к миру

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у Макрона и Зеленского, существует ли сейчас давление со стороны партнеров относительно быстрого окончания войны. Президент Франции сообщил, что он есть, однако только в отношении Владимира Путина – ведь именно он и начал агрессию

То есть это давление существует – однако на Путина. Мы не будем давить на народ, на армию, на руководителей, которые защищают свой народ. Это то различение, что я делаю. Франция всегда на стороне мира, но мир не является капитуляцией, – сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что капитуляция жертвы означает конец международной дипломатии и законной справедливости. Макрон указал, что все союзники боролись за такой порядок – они не верят в "закон силы". Партнеры выступают за Устав ООН, который был подписан, в частности, и Россией.

Макрон отметил, что Франция не поддерживает "лагерь капитулянтов", которые выступают против помощи Украине, утверждая, что ее руководители "идут слишком далеко".

Слова Зеленского об уступках

Владимир Зеленский в ответ отметил, что справедливость не означает уступки, а договоренности – это не про ультиматум, а про уважение.

Уважения у нас к России, к убийцам, нет. Слову Путину доверять нельзя,

– указал президент.

Украинский гарант отметил, что все страны выразили желание завершить войну – кроме Владимира Путина. Как пояснил Зеленский, вместо того, чтобы закончить войну, Россия начала широкомасштабную агрессию, в результате чего погибли тысячи.

Президент Украины отметил, что мир должен опираться на Устав ООН и на закон. Именно поэтому Украина попытается разобрать три пункта на Саммите Мира в Швейцарии. Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, возвращение украинских детей домой.

"Все эти три пункта цивилизованные страны поддерживают. Есть более сложные пункты. Они впереди, но с чего-то надо начинать. И мы это делаем, и будем делать", – сказал Зеленский.