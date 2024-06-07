Про це президент Франції заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленський у Парижі. Український гарант, своєю чергою, наголосив, що Путіну не можна довіряти. Саме тому на Саміті у Швейцарії світові лідери розглядатимуть три питання на шляху до миру.

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Відповідь Макрона про примус до миру

Під час пресконференції журналісти поцікавилися у Макрона та Зеленського, чи існує зараз тиск з боку партнерів щодо швидкого закінчення війни. Президент Франції повідомив, що він є, проте лише щодо Владіміра Путіна – адже саме він і розпочав агресію

Тобто цей тиск існує – проте на Путіна. Ми не будемо тиснути на народ, на армію, на керівників, які захищають свій народ. Це те розрізнення, що я роблю. Франція завжди на боці миру, але мир не є капітуляцією,

– сказав Макрон.

Французький лідер зазначив, що капітуляція жертви означає кінець міжнародній дипломатії та законній справедливості. Макрон вказав, що всі союзники боролися за такий порядок – вони не вірять у "закон сили". Партнери виступають за Статут ООН, який був підписаний, зокрема, й Росією.

Макрон наголосив, що Франція не підтримує "табір капітулянтів", які виступають проти допомоги Україні, стверджуючи, що її керівники "йдуть занадто далеко".

Слова Зеленського про поступки

Володимир Зеленський у відповідь зазначив, що справедливість не означає поступки, а домовленості – це не про ультиматум, а про повагу.

Поваги у нас до Росії, до вбивць, немає. Слову Путіну довіряти не можна,

– вказав президент.

Український гарант зазначив, що всі країни висловили бажання завершити війну – окрім Владіміра Путіна. Як пояснив Зеленський, замість того, щоб закінчити війну, Росія розпочала широкомасштабну агресію, внаслідок чого загинули тисячі.

Президент України зазначив, що світ має спиратися на Статут ООН і на закон. Саме тому Україна спробує розібрати три пункти на Саміті Миру у Швейцарії. Це ядерна безпека, продовольча безпека, повернення українських дітей додому.

"Всі ці три пункти цивілізовані країни підтримують. Є більш складні пункти. Вони попереду, але з чогось треба починати. І ми це робимо, і будемо робити", – сказав Зеленський.