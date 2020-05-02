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      Сложная ситуация с пожарами в Украине: сколько случаев зафиксировали с начала года

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      Сколько пожаров в Украине возникло от начала 2020: статистика
      В экосистемах Украины от начала 2020 года произошло 23 тысячи пожаров / poglyad.tv

      В экосистемах Украины от начала 2020 года произошло примерно 23 тысячи пожаров. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

      В ГСЧС украинцев призывают прекратить сжигать остатки растительности, траву и мусор. Об этом в видеообращении сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

      Читайте также Пожар в Чернобыльской зоне полностью локализован: что происходит в зоне отчуждения сейчас

      В нашей стране с начала 2020 года уже возникло примерно 23 тысячи пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году,
      – заявил Чечеткин.

      По его словам, площадь, которую охватил огонь, увеличилась в три раза и составляет почти 60 тысяч гектаров. И это без учета пожаров в зоне отчуждения и последних пожаров на Житомирщине.

      Председатель ГСЧС отмечает, что основной причиной является человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или неосторожно обращаются с огнем. В результате очень страдает лесной фонд государства. Там уже возникло более 1300 пожаров.

      "Особое беспокойство вызывает состояние с пожарами в Житомирской области, где в естественных экосистемах возникло уже более 1500 пожаров, 50 из которых – только за последние трое суток", – добавил Чечеткин.

      Он отметил, что спасатели круглосуточно тушат пожары, а государство тратит колоссальные материальные и человеческие ресурсы из-за халатности отдельных людей.

      Пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне: коротко

      • В Украине уже не первую неделю бушуют масштабные пожары. Огонь охватил Житомирскую и Чернобыльскую зону. По словам спасателей, причина пожаров – поджог сухой травы.
      • Огонь в Киевской и Житомирской области удалось локализовать. Сейчас продолжается ликвидация последствий. Спасатели продолжают оказывать помощь в тушении отдельных очагов пожаров.

      Что известно о наказании за поджог травы

      • Накануне нардепы поддержали усиление ответственности за загрязнение воздуха и поджог травы. Соответствующий закон уже действует.
      • Минимальная сумма штрафа выросла с 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

      Штрафи за підпал трави інфографіка 24 канал
      Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Статистика ГСЧС Пожар
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