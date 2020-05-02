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      Складна ситуація з пожежами в Україні: скільки випадків зафіксували від початку року

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      Скільки пожеж в Україні виникло від початку 2020: статистика
      В екосистемах України від початку 2020 року виникло 23 тисячі пожеж / poglyad.tv

      В екосистемах України від початку 2020 року виникло приблизно 23 тисячі пожеж. Це у півтора раза більше, ніж було минулого року.

      У ДСНС українців закликають припинити спалювати залишки рослинності, траву і сміття. Про це у відеозверненні повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

      Читайте також Пожежа у Чорнобильській зоні повністю локалізована: що відбувається у зоні відчуження зараз

      У нашій державі з початку 2020 року вже виникло приблизно 23 тисячі пожеж у природних екосистемах, що у півтора раза більше, ніж минулого року,
      – заявив Чечоткін.

      За його словами, площа, яку охопив вогонь, збільшилася у три рази та становить майже 60 тисяч гектарів. І це без врахування пожеж у зоні відчуження й останніх пожеж на Житомирщині.

      Голова ДСНС наголошує, що основною причиною є людський фактор. Люди або свідомо випалюють поля, або необережно поводяться з вогнем. Внаслідок цього дуже страждає лісовий фонд держави. Там вже виникло понад 1 300 пожеж.

      "Особливе занепокоєння викликає стан з пожежами у Житомирській області, де в природних екосистемах виникло вже понад 1500 пожеж, 50 з яких – тільки за останні три доби", – додав Чечоткін.

      Він зазначив, що рятувальники цілодобову гасять пожежі, а держава витрачає колосальні матеріальні та людські ресурси через недбалість окремих людей.

      Пожежі на Житомирщині та в Чорнобильській зоні: коротко

      • В Україні вже не перший тиждень вирують масштабні пожежі. Вогонь охопив Житомирщину та Чорнобильську зону. За словами рятувальників, причина пожеж – підпал сухої трави.
      • Вогонь у Київській та Житомирській області вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація наслідків. Рятувальники продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків пожеж.

      Що відомо про покарання за підпал трави

      • Напередодні нардепи підтримали посилення відповідальності за забруднення повітря й підпал трави. Відповідний закон вже чинний.
      • Мінімальна сума штрафу зросла з 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.

      Штрафи за підпал трави інфографіка 24 канал
      Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Статистика ДСНС Пожежа
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