Складна ситуація з пожежами в Україні: скільки випадків зафіксували від початку року

В екосистемах України від початку 2020 року виникло приблизно 23 тисячі пожеж. Це у півтора раза більше, ніж було минулого року.

У ДСНС українців закликають припинити спалювати залишки рослинності, траву і сміття. Про це у відеозверненні повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

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У нашій державі з початку 2020 року вже виникло приблизно 23 тисячі пожеж у природних екосистемах, що у півтора раза більше, ніж минулого року,

– заявив Чечоткін.

За його словами, площа, яку охопив вогонь, збільшилася у три рази та становить майже 60 тисяч гектарів. І це без врахування пожеж у зоні відчуження й останніх пожеж на Житомирщині.

Голова ДСНС наголошує, що основною причиною є людський фактор. Люди або свідомо випалюють поля, або необережно поводяться з вогнем. Внаслідок цього дуже страждає лісовий фонд держави. Там вже виникло понад 1 300 пожеж.

"Особливе занепокоєння викликає стан з пожежами у Житомирській області, де в природних екосистемах виникло вже понад 1500 пожеж, 50 з яких – тільки за останні три доби", – додав Чечоткін.

Він зазначив, що рятувальники цілодобову гасять пожежі, а держава витрачає колосальні матеріальні та людські ресурси через недбалість окремих людей.

Пожежі на Житомирщині та в Чорнобильській зоні: коротко

В Україні вже не перший тиждень вирують масштабні пожежі. Вогонь охопив Житомирщину та Чорнобильську зону. За словами рятувальників, причина пожеж – підпал сухої трави.

Вогонь у Київській та Житомирській області вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація наслідків. Рятувальники продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків пожеж.

Що відомо про покарання за підпал трави

Напередодні нардепи підтримали посилення відповідальності за забруднення повітря й підпал трави. Відповідний закон вже чинний.

Мінімальна сума штрафу зросла з 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу