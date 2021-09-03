Об этом сообщила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Она подчеркнула, что НАТО – это 30 стран, получить консенсусное решение которых очень трудно.

Актуально Украинцам нужно сделать определенные шаги, чтобы соответствовать требованиям НАТО, – Белый дом

Украина очень активно работала, – госпожа посол

Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом – есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты,

– сказала Фельдгузен.

Предоставление плана действий по членству зависит от политических условий, поэтому Киеву надо убедить другие страны, что украинцам необходим ПДЧ. Когда убежденных стран станет больше, тогда и давление увеличится. Прежде всего, считает госпожа посол, надо говорить с США, Францией и Великобританией.

У Киева есть все инструменты, чтобы двигаться в НАТО

Немецкий дипломат отметила: она за то, чтобы Украина получила ПДЧ на саммите НАТО в 2023 году. Однако надо быть готовыми и к ожиданию – пока не откроется окно возможностей. Пока Киев имеет все инструменты, чтобы двигаться в направлении НАТО.

Почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная,

– сказала Фельдгузен.

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В НАТО есть страны, которые не поддерживают Украину, – Ермак

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в НАТО есть точно те страны, которые не поддерживают присоединение Украины. Зато на стороне Киева Вашингтон, а позиция США является ключевой.

Вашингтон поддерживает Киев

О том, что США одобряют движение Украины в Альянс во время встречи с президентом Зеленским заявил Джо Байден. Между тем, в России на это отреагировали бурно. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков даже пригрозил контрмерами.