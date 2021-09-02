Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. В Вашингтоне, в свою очередь, отметили, что поддерживают стремление руководства Украины в этом направлении.
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Мы поддерживаем усилия любого претендента, который хочет вступить в НАТО и работает над достижением этих целей,
– подчеркнула Псаки.
О каких шагах Украины говорится:
- Усилия по продвижению реформ ради верховенства закона.
- Модернизация оборонного сектора.
- Наращивание экономического роста.
Сроки присоединения – вопрос не к Вашингтону
Что касается сроков присоединения Украины к Альянсу, то Псаки отметила – это вопрос не к США, Вашингтон поддерживает вступление в НАТО тех претендентов, которые выполнили обязательства и к этому готовы.
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Байден заявил, что поддерживает стремление Украины к НАТО
Отметим, что вопрос вступления Украины в НАТО поднимали и на встрече президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена. Американский президент подчеркнул, что поддерживает стремление Украины к Альянсу.
Сам Владимир Зеленский позже отметил, что в этом его действительно заверил Байден во время разговора тет-а-тет. Однако конкретных сроков не называли.