Я вас не пугаю, – Лукашенко

Минск это форпост Союзного государства Беларуси и России. Об этом самопровозглашенный президент заявил в интервью журналисту американского издания CNN.

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По его словам, на западном направлении у Беларуси и России фактически единственная армия, основа которой белорусское войско.

Мы не скрываем, что в случае конфликта вся западная часть вооруженных сил России будет нас поддерживать. Я вас не пугаю, при необходимости этот форпост создадут в течение месяца,

– заявил диктатор.

Беларусь не войдет в состав России

Лукашенко заявил, что Беларусь "не войдет в состав ни США, ни Великобритании, ни России". Якобы они с Владимиром Путиным "достаточно умные", чтобы создать союз в рамках двух независимых и суверенных государств, который будет сильнее унитарного объединения.

Смотрите часть записи с интервью Лукашенко:

Обратите внимание! Ранее Лукашенко говорил, что на границе Украины "открывается новый фронт". Якобы Киев под видом тренировочных центров создает американские военные базы. В МИД Украины это назвали пропагандой. Там добавили, что Киев никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в дела Беларуси. Тем более страна не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.