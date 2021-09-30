Я вас не пугаю, – Лукашенко
Минск это форпост Союзного государства Беларуси и России. Об этом самопровозглашенный президент заявил в интервью журналисту американского издания CNN.
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По его словам, на западном направлении у Беларуси и России фактически единственная армия, основа которой белорусское войско.
Мы не скрываем, что в случае конфликта вся западная часть вооруженных сил России будет нас поддерживать. Я вас не пугаю, при необходимости этот форпост создадут в течение месяца,
– заявил диктатор.
Беларусь не войдет в состав России
Лукашенко заявил, что Беларусь "не войдет в состав ни США, ни Великобритании, ни России". Якобы они с Владимиром Путиным "достаточно умные", чтобы создать союз в рамках двух независимых и суверенных государств, который будет сильнее унитарного объединения.
Смотрите часть записи с интервью Лукашенко: