Я вас не лякаю, – Лукашенко
Мінськ є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії. Про це самопроголошений президент заявив у інтерв'ю журналісту американського видання CNN.
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За його словами, на західному напрямку у Білорусі та Росії є фактично єдина армія, основою якого є білоруське військо.
Ми не приховуємо, що у випадку конфлікту вся західна частина збройних сил Росії буде нас підтримувати. Я вас не лякаю, при необхідності цей форпост створять впродовж місяця,
– заявив диктатор.
Білорусь не увійде до складу Росії
Лукашенко заявив, що Білорусь "не увійде до складу ні США, ні Великої Британії, ні Росії". Мовляв, вони з Володимиром Путіним "достатньо розумні", аби створити союз у межах двох незалежних та суверенних держав, який буде сильнішим за унітарне об'єднання.
Дивіться частину запису з інтерв'ю Лукашенка: