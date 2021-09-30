Я вас не лякаю, – Лукашенко

Мінськ є форпостом Союзної держави Білорусі та Росії. Про це самопроголошений президент заявив у інтерв'ю журналісту американського видання CNN.

Читайте також Лукашенко надумав змінити конституцію, щоб не дати опозиції прийти до влади

За його словами, на західному напрямку у Білорусі та Росії є фактично єдина армія, основою якого є білоруське військо.

Ми не приховуємо, що у випадку конфлікту вся західна частина збройних сил Росії буде нас підтримувати. Я вас не лякаю, при необхідності цей форпост створять впродовж місяця,

– заявив диктатор.

Білорусь не увійде до складу Росії

Лукашенко заявив, що Білорусь "не увійде до складу ні США, ні Великої Британії, ні Росії". Мовляв, вони з Володимиром Путіним "достатньо розумні", аби створити союз у межах двох незалежних та суверенних держав, який буде сильнішим за унітарне об'єднання.

Дивіться частину запису з інтерв'ю Лукашенка:

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко казав, що на кордоні України "відкривається новий фронт". Мовляв, Київ під виглядом тренувальних центрів створює американські військові бази. У МЗС України назвали це пропагандою. Там додали, що Київ ніколи не втручався і не втручатиметься у справи Білорусі. Тим більше країна не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу.