Советник Андрея Ермака рассказал в интервью "Новини.LIVE", что мы воюем за демократические ценности. По его словам, к сожалению, идеального мира и жизни не существует и после 2 лет войны надо побороть внутренние страхи, пишет 24 Канал.

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Что сказал Подоляк о случаях принудительной мобилизации

Михаил Подоляк сказал, что не все готовы признать, что война является сверхсложной и несмотря на страхи к ней надо участвовать.

Также не все готовы к долгой сложной коммуникации. В частности, говорится о тех, кто организует бусики.

Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно репрессивного типа ... Идеальных конструкций не бывает. Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой – общество несмотря на свои страхи тоже понимает, о чем идет речь. Но так не работает, люди разные, они используют те технологии, которые являются для них понятными,

– сказал Михаил Подоляк.

По его словам, если мы говорим о бусиках или других репрессивных методах, надо посмотреть процент, сколько таких случаев насчитывается в определенном ТЦК и являются ли они системными.

"Мне кажется, что цифра несопоставима между теми, кого забирают насильно защищать страну и кто идет это делать добровольно", – сказал советник главы ОП.

Он также пояснил, что мы живем в хейтовые информационные времена. То есть один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован.

По словам Михаила Подоляка, такие случаи активно использует Россия. Ведь это контринформация и контрпропаганда.

Кстати, 11 июня в городе Мерефа Харьковской области произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими. Подробнее о ней читайте по ссылке.