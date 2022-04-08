"На случай если будет как с Мариуполем": как Краматорск готовится к наступлению оккупантов

Враг сейчас сконцентрирует все свои возможности на Донбассе для того, чтобы наиболее масштабно ударить по этому региону Украины. Краматорск готовится к новому наступлению оккупантов.

В первую очередь, готовят запасы воды, пищи и медикаментов. Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Каждый день мы получаем много гуманитарной помощи на случай того, что у нас будет как в Мариуполе. Надеюсь, что такого не произойдет,

– сказал глава города.

Он также добавил, что военных тоже достаточно. И пока Краматорск не взяли в "кольцо", власти города постараются максимально вывозить людей.

А для тех, кто останется – по разным подсчетам, это может быть примерно 60 тысяч человек – будут делать все, чтобы им помогать.

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