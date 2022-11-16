Случайность или преднамеренное действие: как в США реагируют на падение российских ракет в Польше

США является союзником Польши в рамках НАТО, поэтому инцидент с российскими ракетами не остался без реакции. В Вашингтоне в первую очередь отмечают сбор информации о случившемся.

На такой позиции настаивают и Белый дом и Госдеп. То есть Вашингтон хочет выяснить, была ли падение ракет на территорию НАТО случайность или все же спланированной атакой.

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Позиция Вашингтона

В комментарии журналистами высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что у администрации американского президента нет подтверждений ракетного удара по Польше, однако официальные лица работают над тем, чтобы выяснить, что произошло.

В то же время главный заместитель спикера Госдепартамента Ведант Пател повторил, что Соединенные Штаты не могут подтвердить сообщение о том, что ракеты попали на территорию Польши и убили 2 мирных жителей.

Мы видели эти отчеты из Польши и работаем с польским правительством и нашими партнерами по НАТО, чтобы собрать больше информации,

– заявил Пател.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Польши Збигеном Рау и на фоне этих событий.

Реакция Франции

Франция также является союзницей Польши в НАТО. Президент Эммануэль Макрон призвал к переговорам на саммите G20 после упавших в Польшу сообщений о ракетах и ​​снарядах.

В то же время Минобороны Франции сообщило, что тесно контактирует с Варшавой на фоне инцидента.

Падение российских ракет на территории Польши

15 ноября Россия нанесла самый массовый удар по Украине, запустив более 90 ракет, из которых более 73 сбили силы ПВО. Однако, по данным СМИ, российские ракеты попали в город Пшеводов в Грубешевском районе в нескольких километрах от украинской границы, из-за чего погибли 2 человека.

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским и продолжает проводить переговоры с союзниками по трагедии.

В то же время в польском правительстве заявили о приведении войск в состояние боевой готовности. В среду 16 ноября пройдут заседания Совбеза Польши и экстренное заседание НАТО.

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