"Слуга" Галушко вместо извинений снова назвал полицейских "дебилами"
Источник:24 канал
Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко попал в скандал из-за своих разборок с полицейскими, которые случились еще 18 декабря 2020 года. Однако извинений от Галушко пока не дождались: политик уверен, что не правы были именно правоохранители.
Резонансную историю "слуга народа" прокомментировал одному из украинских телеканалов. Галушко уверен, что неправы были именно полицейские.
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Галушко считает, что его авто остановили без оснований
За рулем машины, которую остановили стражи порядка, был не Галушко, а его водитель. Однако при этом политик уверен, что полиция действовала неправомерно.
Все, что записано в протоколе, "слуга народа" называет ложью и для стражей порядка вновь не жалеет "крепких слов".
Обыскали без законных оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "Мы могли это делать". Дебилы, значит,
– сказал Галушко.
В "Слуге народа" осудили поведение Галушко
Напомним, что ранее в "Слуге народа" осудили поведение своего коллеги по фракции. Спикер Юлия Палийчук подтвердила, что инцидент – реальный. Более того, Галушко об этом видео знал и "им его шантажировал бывший глава МВД Арсен Аваков".
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Главное о скандале с Николаем Галушко:
- Инцидент произошел еще 18 декабря 2020 года, однако его обнародовали 22 декабря 2021 года.
- На кадрах видно, что машину Галушко остановили в центре Киева.
- Сам политик подъехал позже и устроил разборки с полицейскими.
- Во время спора Галушко называл правоохранителей "дебилами".
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