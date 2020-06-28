"Слуга народа" хочет отдельный закон для оппозиции: что это будет
"Слуга народа" готовит отдельный законопроект об оппозиции. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что внести в Раду соответствующий законопроект могут уже осенью, а нужен он прежде всего для закрепления прав оппозиции.
Предварительный вариант законопроекта могут внести уже в сентябре – октябре, сейчас еще продолжаются обсуждения. Об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью "Радио Свобода".
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Это первый вариант, который будет на обсуждении. Потому что мы тоже хотим его обсудить широко. И мы хотим сделать, чтобы этот законопроект был чрезвычайно основательным и не мог быть подвергнут изменениям,
– пояснил Руслан Стефанчук.
Он отметил, что нынешняя власть завтра легко может стать оппозицией. Поэтому "Слуга народа" хочет внести этим законопроектом изменения в Конституцию, чтобы завтра не могли отменить.
"Для меня важно прежде всего закрепление каталога прав оппозиции. Кроме того, нужно создать гарантии, чтобы эти вещи не изменились независимо от того, какой будет власть", – рассказал вице-спикер парламента.
Что такое оппозиция и какова ее роль в политике?
Традиционно власть делится на саму власть или коалицию власти с одной стороны, а также на оппозицию с другой. В демократических странах оппозиция является рычагом сдерживания и противовесов, что должно гарантировать эффективное функционирование политической системы.
Представители оппозиции тоже активно участвуют в политической жизни страны, хотя и имеют несколько ограниченные полномочия, если сравнивать с властью. Например, в Украине только власть может назначать свое правительство. Оппозиция же может только поддержать или нет предложенные ей кандидатуры.
Ярким примером является Петр Порошенко. Еще в начале 2019 года в его руках и руках его партии была вся власть в стране. Впрочем, уже после президентских, а затем и парламентских выборов Порошенко и его партия отошли в оппозицию.