"Слуга народу" готує окремий законопроєкт про опозицію. Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що внести в Раду відповідний законопроєкт можуть вже восени, а потрібен він передовсім для закріплення прав опозиції.

Попередній варіант законопроєкту можна внести вже у вересні – жовтні, нині ще тривають обговорення. Про це Руслан Стефанчук розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам,

– пояснив Руслан Стефанчук.

Він зауважив, що нинішня влада завтра легко може стати опозицією. Тому "Слуга народу" хоче внести цим законопроєктом зміни в Конституцію, аби завтра їх не могли скасувати.

"Для мене є важливим передовсім закріплення каталогу прав опозиції. Крім того, потрібно створити гарантії, щоб ці речі не змінилися незалежно від того, якою буде влада", – розповів віцеспікер парламенту.