"Слуга народу" хоче окремий закон для опозиції: що це буде
"Слуга народу" готує окремий законопроєкт про опозицію. Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук розповів, що внести в Раду відповідний законопроєкт можуть вже восени, а потрібен він передовсім для закріплення прав опозиції.
Попередній варіант законопроєкту можна внести вже у вересні – жовтні, нині ще тривають обговорення. Про це Руслан Стефанчук розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам,
– пояснив Руслан Стефанчук.
Він зауважив, що нинішня влада завтра легко може стати опозицією. Тому "Слуга народу" хоче внести цим законопроєктом зміни в Конституцію, аби завтра їх не могли скасувати.
"Для мене є важливим передовсім закріплення каталогу прав опозиції. Крім того, потрібно створити гарантії, щоб ці речі не змінилися незалежно від того, якою буде влада", – розповів віцеспікер парламенту.
Що таке опозиція і якою є її роль в політиці?
Традиційно влада поділяється на саму владу або ж коаліцію влади з одного боку, а також на опозицію з іншого. У демократичних країнах опозиція є важелем стримування й противаг, що має гарантувати ефективне функціонування політичної системи.
Представники опозиції теж беруть активну участь у політичному житті країни, хоча й мають дещо обмежені повноваження, якщо порівнювати з владою. Наприклад, в Україні лише влада може призначати свій уряд. Опозиція ж може лише підтримати або ні запропоновані їй кандидатури.
Яскравим прикладом є Петро Порошенко. Ще на початку 2019 року в його руках і руках його партії була вся влада в країні. Втім вже після президентських, а згодом і парламентських виборів Порошенко і його партія відійшли в опозицію.