Из собственных источников в "Слуге народа", журналисты узнали, что предварительно Корниенко уже согласился на кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский такую идею также поддержал.
К теме в "Слуге народа" рассказали, рассматривают ли лишение Разумкова мандата
Корниенко может внедрять реформы
Если Корниенко таки займет должность первого заместителя спикера парламента, то должен внедрять реформы аппарата Рады. Кроме этого, применить советы из "Плана Пэта Кокса".
Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" в ноябре 2019 года. Коллеги назвали его опытным политтхенологом, который "будет заниматься партийным строительством". Родом он из Киева, получил образование химика в КПИ и психолога в Висбаденской академии психотерапии. В начале "нулевых" попробовал свои силы в журналистике. Кроме этого:
- был концертным директором группы "Крошка";
- исполнительным продюсером художественного объединения "Последняя баррикада";
- пел в музыкальном дуэте "Два Саши", куда также входил "слуга народа" Александр Савченко.
Отставка Дмитрия Разумкова: что известно
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 сентября запустил процесс для снятия Разумкова с должности.
- В начале октября "слуги народа" проводили выездное заседание фракции в Трускавце, где собрали 150 подписей, чтобы отозвать Разумкова.
- Начать полноценную процедуру отставки спикера ВРУ планируют с понедельника, 4 октября.
- Действующего председателя парламента на собрание не пригласили. Он планирует обсудить все вопросы при встрече в Верховной Раде.
- Ранее Разумков заявил, что сам уходить с должности не планирует, но согласится на это, если соответствующее решение примут народные депутаты.