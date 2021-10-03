Из собственных источников в "Слуге народа", журналисты узнали, что предварительно Корниенко уже согласился на кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский такую идею также поддержал.

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Корниенко может внедрять реформы

Если Корниенко таки займет должность первого заместителя спикера парламента, то должен внедрять реформы аппарата Рады. Кроме этого, применить советы из "Плана Пэта Кокса".

Справка. "План Пэта Кокса" разработан экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом. Он содержит рекомендации, как улучшить работу Верховной Рады, в частности отказ от регистрации каждой правки как нового закона. Документ в ВРУ утвердили в 2016 году.

Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" в ноябре 2019 года. Коллеги назвали его опытным политтхенологом, который "будет заниматься партийным строительством". Родом он из Киева, получил образование химика в КПИ и психолога в Висбаденской академии психотерапии. В начале "нулевых" попробовал свои силы в журналистике. Кроме этого:

был концертным директором группы "Крошка";

исполнительным продюсером художественного объединения "Последняя баррикада";

пел в музыкальном дуэте "Два Саши", куда также входил "слуга народа" Александр Савченко.

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